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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ

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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ

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شهدت مدينة كفر الشيخ، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع، لتحقيق الانضباط والحفاظ على نظافة الشوارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة وخاصة بمنطقة المزلقان الوسطاني، وميدان بيع المصنوعات، وميدان الفالوجا، ومنطقة سخا، وميت علوان، موجها بالاستمرار اليومي لحملات الإزالة ورفع الإشغالات، والعمل على منع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع الحيوية، وكذلك القضاء الفوري على احتكار بعض المحلات لمساحات الشوارع أمامها، وإزالة تلك الإشغالات والتعديات في حينه.

المصرى اليوم

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