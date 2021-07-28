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انتخاب محمد أحمد رئيسًا للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا لفترة ثانية.. و«التعليم العالي» تهنئه

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انتخاب محمد أحمد رئيسًا للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا لفترة ثانية.. و«التعليم العالي» تهنئه انتخاب محمد أحمد رئيسًا للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا لفترة ثانية.. و«التعليم العالي» تهنئه

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هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة ومديرو المراكز والمعاهد البحثية بالتهنئة للدكتور محمد أحمد عامر الأستاذ بالمعهد القومى للمعايرة والمدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لإعادة انتخابه لفترة ثانية لرئاسة المنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS)، وذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة بتاريخ 28/7/2021، ويشترك بعضوية المنظمة 48 دولة على مستوى قارة إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للمترولوجيا والمكتب الدولي للموازيين والمقاييس بفرنسا.

الجدير بالذكر أن د.محمد عامر، كان يشغل منصب رئيس المعهد القومى للمعايرة في الفترة من عام 2015-2019، ومنصب نائب رئيس المنظمة للشئون العلمية في الفترة 2017-2019، كما شارك في العديد من الاجتماعات الدولية والمؤتمرات وورش العمل الخاصة باللجان الفنية بالمنظمة الأوروبية للمترولوجيا والمنظمة الإفريقية والاجتماعات السنوية الدورية لرؤساء معاهد المعايرة على مستوى العالم بمقر المكتب الدولى للمقاييس والموازين BIPM بفرنسا.

المصرى اليوم

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