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موعد مباراة منتخب لكرة اليد اليد أمام البحرين

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موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد اليد أمام البحرين موعد مباراة منتخب لكرة اليد اليد أمام البحرين

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واصل منتخب لكرة اليد عروضه القوية في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تمكن من الفوز على منافسه اليابان بنتيجة 33 مقابل 29.

ويتبقى لمنتخب مصر لليد مواجهتين في المجموعات الأولى ستكون أمام السويد يوم الجمعة القادم فيما ستكون الثانية بنكهة عربية أمام منتخب البحرين.

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد امام البحرين يوم الأحد الموافق 1-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب اليد عن تواجد منتخب مصر لكرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأوليمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

المصرى اليوم

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