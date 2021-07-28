جامعة القناة تقدم الدعم والتأهيل النفسي بعد كورونا في دار أيتام

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قدمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن الدعم والتأهيل النفسي بعد جائحة كورونا وذلك بدار الرحمة لرعاية الأطفال في ضوء التوجه المجتمعي لجامعة قناة السويس، ومسئوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.

يأتي البرنامج وفق توجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس بأهمية التوعية والتثقيف المستمر والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع، والتوجه إليهم في أماكنهم لتقديم البرامج التدريبية المتنوعة والتي تتماشى مع مشكلات المجتمع وقضاياه.

وأدارت التدريب الدكتورة سمية السيد أبوعبده أستاذ التمريض النفسي ووكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث؛ حيث تناولت تعريف أبناء الدار بكورونا وأعراضها، والأضرار النفسية الناتجة عنها مثل الاكتئاب والقلق والأزمات النفسية، مع توضيح وتدريب على كيفية التغلب على مثل هذه الأضرار والمشكلات بطرق مختلفة مثل الاستفادة من الوقت بممارسة الأنشطة، والرياضة، واستخدام تمارين التنفس ودورها في تقليل التوتر والقلق، وأهمية تبادل الحديث والحوار فيما بينهم.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.