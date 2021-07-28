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مستشار المفتي: الفتاوى الشاذة تشبه «القنبلة»

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مستشار المفتي: الفتاوى الشاذة تشبه «القنبلة» مستشار المفتي: الفتاوى الشاذة تشبه «القنبلة»

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قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك لقاءات ودورات تدريبية تمت عبر دار الإفتاء لعدد من علماء والعاملين بالمؤسسة الدينية على مهارات وصناعة الفتوى.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان «مواجهة الفكر المتطرف بين الخبرة المصرية والإدارات الدينية الروسية»، تحت رعاية المركز الثقافى الروسى بالقاهرة «البيت الروسى» برئاسة أليكسى تيفانيان، في حضور مفتي موسكو، ايلدار علاء الدينوف، وعدد من رجال الدين الإسلامي في روسيا.

وأضاف عاشور أن الفكر المتطرف أمر مشترك بين دول العالم، مؤكدا أن التيار المتطرف يريد إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الدينية، وتابع: «هناك مرصد إعلامي في دار الإفتاء يتصدى لظاهرة (الإسلاموفوبيا) والرد على الفتاوى الشاذة التي تعتبر مثل القنبلة، حيث يتم الرد عليها من خلال اللغات المختلفة».

المصرى اليوم

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