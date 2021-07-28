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مفتي موسكو: العاصمة الروسية تضم 2 مليون مسلم و4 مساجد فقط

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مفتي موسكو: العاصمة الروسية تضم 2 مليون مسلم و4 مساجد فقط مفتي موسكو: العاصمة الروسية تضم 2 مليون مسلم و4 مساجد فقط

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قال مفتي موسكو، ايلدار علاء الدينوف، إن هناك علاقات وثيقة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية وبين ، موضحًا أن الأزهر سيظل منارة الإسلام ويتم اللجوء إليه دائما.

وأضاف ممثل مجلس علماء مسلمي روسيا، أن هناك فتاوى تناسب الواقع الحالي، لذلك يتم مواكبتها بين الماضي والحاضر، لافتًا إلى أن مسلمي روسيا ينتمون لعدد من المذاهب، وهذا يتطلب جهدًا للأئمة بالنسبة للفتوى.

وذكر أن الأشخاص ذوي الأفكار المتطرفة يقومون بتشويش صورة المساجد والأئمة، حيث يدعون عليهم أنهم تابعون للدولة.

وأشار إلى أن روسيا دولة كبيرة، وفيها يقوم علماء المسلمين بإقامة فعاليات يتم فيها دعوة جميع السكان، وذلك في خيمة رمضانية كل عام، يزورها 1500 شخص يوميًا في شهر رمضان.

وأشار إلى أن العاصمة موسكو بها 2 مليون شخص مسلم، وهناك 4 مساجد فقط، لافتا إلى أن هناك ترغيبًا وتصحيح لصورة الإسلام من خلال تنظيم مسرحيات إسلامية ،ونجحت في اعتناق الكثير للدين الإسلامي.

المصرى اليوم

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