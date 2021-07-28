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كشفت الفنانة نهال عنبر، سبب غيابها المتكرر عن المدرسة في مرحلة الطفولة، موضحة أن مرضها منعها من الانتظام في الحضور في السنوات الأولى من التعليم.

وأوضحت نهال، في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن حرارتها كانت تصل لـ40 درجو في أغلب الأوقات، وذلك بسبب التهابات اللوزتين، ما كان يمنعها من الذهاب للمدرسة، وبالتالي استمرت على هذه الحال حتى أجرت عملية لإزالتها في سن 13 عاما.

وتابعت: «بعدما استعدت صحتي وجدت أني غير معتادة على الانتظام في الذهاب للمدرسة، فكنت أختلق حججا للغياب لكن والدتي كانت تكشف تلك الحيل»، موضحة أنها شربت مياها ساخنة ذات مرة قبل استخدام ترمومتر الحرارة، لكن والدتها طلبت منها الانتظار ثم قياسها مرة أخرى، فلما وجدتها غير مريضة جعلتها تذهب للمدرسة ولا تتمارض».