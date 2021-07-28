تعرف على شروط وتفاصيل برنامج «شهادة الأهلي الرياضية» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

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إدارة النادي الأهلي أعلنت فتح باب التقديم للاشتراك في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار المشروع التعليمي المشترك بين الجانبين، الذي يأتي ضمن الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بأهمية التعليم ودوره المؤثر.

ومن المقرر أن تكون الدراسة في البرنامج لمدة 6 أسابيع تبدأ من 18 أكتوبر القادم وتستمر حتى 27 نوفمبر، ويتيح فرصة الاشتراك لـ30 متدربًا مع وجود خصم 20% لأعضاء النادي.

تصل مدة المحتوي التعليمي إلى ٣٠ ساعة، ويحتوي على عدد من البرامج، وهي الإدارة الرياضية، والرعاية والتسويق الرياضي، والإعلام الرياضي، وإدارة الأحداث الرياضية، وعلم النفس الرياضي، والقانون الرياضي، التي سيتم تدريسها عن طريق عدد من المحاضرين المصريين والأجانب.