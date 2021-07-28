أخبار عاجلة

حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان -
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان -
التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية -
انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تعرف على شروط وتفاصيل برنامج «شهادة الأهلي الرياضية» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

Print
تعرف على شروط وتفاصيل برنامج «شهادة الأهلي الرياضية» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية تعرف على شروط وتفاصيل برنامج «شهادة الأهلي الرياضية» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

إدارة النادي الأهلي أعلنت فتح باب التقديم للاشتراك في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار المشروع التعليمي المشترك بين الجانبين، الذي يأتي ضمن الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بأهمية التعليم ودوره المؤثر.

ومن المقرر أن تكون الدراسة في البرنامج لمدة 6 أسابيع تبدأ من 18 أكتوبر القادم وتستمر حتى 27 نوفمبر، ويتيح فرصة الاشتراك لـ30 متدربًا مع وجود خصم 20% لأعضاء النادي.

تصل مدة المحتوي التعليمي إلى ٣٠ ساعة، ويحتوي على عدد من البرامج، وهي الإدارة الرياضية، والرعاية والتسويق الرياضي، والإعلام الرياضي، وإدارة الأحداث الرياضية، وعلم النفس الرياضي، والقانون الرياضي، التي سيتم تدريسها عن طريق عدد من المحاضرين المصريين والأجانب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان

حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان

التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء