ألتوبيلي: الخطيب من أساطير افريقيا .. وسبب تتويجات الأهلي المحلية والأفريقية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هنأ أليساندرو ألتوبيلي أسطورة كرة القدم الايطالية ونادي إنتر ميلان السابق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوزه في النهائي على كايزر تشيفز الجنوب افريقي بثلاثية نظيفة .

وقال ألتوبيلي في تصريحات تلفزيونية: «محمود الخطيب من أساطير الكرة الأفريقية.. ومعروف في أوروبا والعالم».. مضيفاً: «بيبو قام ببناء فريق قوي للأهلي وهو السبب الرئيسي في تتويجات ( الشياطين الحمر) المحلية والأفريقية في الفترة الحالية» .

وعن تتويج منتخب ايطاليا بلقب يورو 2020 بعد الفوز في النهائي على انجلترا بركلات الترجيح، قال: «هذا عام سعيد لي بتتويج منتخب ايطاليا بلقب اليورو وفوز الانتر بمسابقة الدوري الممتاز» .

وأشار: «مانشيني مدرب عظيم وقام بعمل ممتاز مع منتخب ايطاليا».. مؤكداً: «الكرة الايطالية عادت إلى الواجهة من جديد، والعروض تنهال بكثرة على لاعبي (الآزوري)» .

وشدد أليساندرو: «منتخب إيطاليا لن يفوز بكأس العالم 2022»، كما ألمح: «الدوري الايطالي من أصعب البطولات في أوروبا, وعوائد البث ستزيد بعد فوز المنتخب بلقب كأس أمم أوروبا» .