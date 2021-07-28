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أعرب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية عن سعادته بفوز منتخبي الكرة واليد اليوم في أولمبياد طوكيو.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد بمستوى عمر عصر، لاعب تنس الطاولة، على الأداء المشرف الذي قدمه قبل الخروج أمام بطل العالم، معلقا «راض عن النتائج التي فاقت التوقعات، وما زال لدينا أمل في إحراز ميداليات خلال المنافسات المقبلة».

وتابع «الرهان سيكون على مشاركات منتخبات مصر المقبلة»، معربا عن أمله في تحقيق أبطال المصارعة نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد حطب تفاؤله بقدرة منتخب مصر الأولمبي على تخطي مباراة البرازيل السبت المقبل بنجاح.

وحول هجوم السوشيال ميديا قبل إحراز الميداليات قال «الرد جاء بإحراز الميداليات والأداء المشرف»، مطالبا المصريين بالثقة في لاعبيهم، كونهم حصلوا على دعم لا محدود من قبل الدولة.