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رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم يقدم اعتذاره .. ويتنحى عن المنصب

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رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم يقدم اعتذاره .. ويتنحى عن المنصب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم يقدم اعتذاره .. ويتنحى عن المنصب

رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم يقدم اعتذاره .. ويتنحى عن المنصب

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على قبول الاعتذار الذي تقدّم به رئيس لجنة الانضباط والأخلاق ماجد العريني عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، وذلك بناءً على ظروفه الخاصة، حيث سينهي مهام عمله في اللجنة رسمياً في الأول من أغسطس المقبل.

وقدّم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للعريني على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

ومن المقرر أن يعيد الاتحاد السعودي تشكيل اللجنة، وذلك استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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