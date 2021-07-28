أخبار عاجلة

حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان -
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان -
التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية -
انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حامدي " يغادر إلى طوكيو.. والأمل ميدالية أولمبية

Print
الشهري تقدم المودعين

تقدم الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه المودعين للبطل طارق حامدي الذي غادر عصر اليوم مدينة الرياض متوجهاً إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك حامدي في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم يوم 7 أغسطس المقبل.

وغادر برفقة حامدي المدرب منير الفقير واللاعب فهد الخثعمي وتواجد في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض المدير التنفيذي خالد الغميز ومدير إدارة المنتخبات سعد الصقعبي والإداري محمد الداوودي.

وأعطى الدكتور مشرف الشهري بعض التوجيهات للاعب ومرافقيه قبيل المغادرة وتمنى لهم التوفيق في هذه المشاركة الأولمبية والتتويج بالذهب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات

تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات

إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار

إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار