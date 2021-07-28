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تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج في الشرقية

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تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج في الشرقية تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج في الشرقية

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قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، الأربعاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى والتخلص من جثته لوجود علاقة غير شرعية بينهما، إلى أغسطس المقبل للمرافعة.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بالعثور على جثة «م.إ ع»، 37 عاما، ومُقيم بإحدى قرى مركز فاقوس، غارقا في مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، فانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثمان، وتبين وجود إصابات ظاهرية به.

وكشفت التحقيقات وجود علاقة غير شرعية بين «س.ص.ح»، 27 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و«م.ي.ع»، 39 عاما، مقيم بذات القرية، وأن هناك صلة صداقة بين الأخير والمجني عليه، حيث اتفقا سويا على التخلص منه، واستدرج المتهم المجني عليه بحجة تعليمه السباحة، وحال ذلك قام بالانقضاض عليه وخنقه، وتخلص من الجثة في مكان العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.

المصرى اليوم

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