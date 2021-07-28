الأخضر الأولمبي ينهي مشاركته أمام البرازيل.. ومساعد المدرب يؤكد: مقتنعون بمستوى الفريق

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الإصابة تحرم "آل حميد" من المنافسة و"بوعريش" جاهز.. في أولمبياد "طوكيو2020"

أنهى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بخسارته في مباراته الأخيرة أمام متصدر المجموعة الرابعة المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب سايتاما الدولي بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو البعثة السعودية الرسمية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

الرويعي : خسرنا بجزئيات بسيطة

قال مساعد المدرب أحمد الرويعي، إنهم كفريق فني للأخضر، مقتنعون بمستوى الفريق خلال الدورة، مضيفاً أنهم قدموا أداءً جيداً أمام بطل الدورة السابقة والمرشح الأبرز لخطف ذهبية الدورة الحالية المنتخب البرازيلي.

وأشار الرويعي إلى أن قراءتهم كفريق فني للمباراة، كانت مناسبة للمنتخب البرازيلي، إلا أن هناك جزئيات في كرة القدم تغير مجرى المباريات، مؤكداً أن الأولمبياد فرصة لاحتكاك لاعبي الأخضر بنجوم المنتخبات الأخرى.

الإصابة تحرم آل حميد من المنافسة

وفي منافسات رفع الأثقال، حرمت الإصابة لاعب المنتخب السعودي الرباع محمود آل حميد من المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى، بعد تعرضه للإصابة في محاولته الثانية في النتر.

وحل آل حميد في المركز الثاني عشر في الترتيب العام لوزن 73 كجم بعد أن جمع 306 نقطة، لينهي بذلك مشاركته في الدورة.

واطمأن رئيس البعثة ونائبه على آل حميد بعد نهاية منافسته بشكل مباشر.

"بوعريش" جاهز لمشاركة الغد

يدشن لاعب المنتخب السعودي للسباحة يوسف بوعريش مشاركته في أولمبياد طوكيو في سباق 100م فراشة عند الواحدة والنصف من ظهر غد الخميس بتوقيت المملكة في صالة (Tokyo Aquatics Center).

وكان بوعريش قد استعد للدورة بمعسكر داخلي في مدينة الدمام منذ نهاية العام الماضي وحتى منتصف الشهر الماضي.

وتابع رئيس البعثة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التدريب الأخير للسباح بوعريش صباح اليوم الأربعاء.

"رضا " التجديف يستأنف المنافسة

وفي منافسات التجديف، يستأنف اللاعب حسين علي رضا، مشواره في الدورة، عندما يشارك في نصف النهائي الأول (CD) لتحديد المراكز من 13 إلى 24 لمسابقة التجديف لفردي الرجال.

ويشارك رضا في هذا السباق بعد أن حل سادساً في دور ربع نهائي المسابقة الذي أقيم مطلع الأسبوع.