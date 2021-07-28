أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا عصام الثقفي أن السفارة نقلت اليوم مواطنين مصابين بـ"كورونا" في رحلة واحدة، مؤكداً أن حالتهم وفقاً للتقارير الطبية تستدعي النقل، مشيراً: كذلك نقلت السفارة قبل أقل من شهر مواطنين كلًّا على حدة في يومين مختلفين.
وتفصيلًا، قال "الثقفي" في وقتٍ سابق: إن هناك ما بين ستة إلى ثمانية مواطنين مصابين بـ"كورونا" والسفارة تتابع أوضاعهم مع المستشفيات التي يعالَجون بها، ومنهم من سيتم نقله بطائرات إخلاء طبي تمت الموافقة عليها.
وأضاف: بناءً على قرار وزارة الداخلية؛ فإن السفارة تهيب بجميع المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المزدحمة والموبوءة.
وأردف: يتم الترتيب لعودتهم إلى المملكة؛ حيث تمت جدولة رحلتين: يوم 26 يوليو، والأول من أغسطس المقبل.
وتابع: إذا لزم الأمر سيتم طلب رحلات إضافية. وهاتف الطوارئ 0062855300300 ، وهو يستقبل الاتصالات.