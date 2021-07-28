مجلس جامعة بني سويف يكرم الدكتور محمد شكر ندا رئيس الجامعة التكنولوجية

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كرم مجلس جامعة بني سويف الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية تقديرًا لمجهوداته المبذولة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة ومشاركته الفعالة في انشطة جامعة بنى سويف وذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة رقم 199 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد ندا، لما قدمه خلال فترة عمادته لكلية الهندسة وتطويرها وتحقيق العديد من النجاحات المتميزة، كما وجه التهنئة له على صدور قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوليه رئاسة جامعة بني سويف التكنولوجية.

وعقب التكريم عبر الدكتور محمد ندا عن سعادته بهذا التكريم متوجهًا بالشكر للدكتور منصور حسن ولمجلس جامعة بنى سويف، ومؤكدًا أن هذا التكريم يدل على أن جهود جامعة بني سويف باتت بالغة الوضوح والتأثير على المستوى العلمي والمجتمعي.