محافظ أسوان يكرم «ندى ونوال» أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه كل من الطالبة ندى حربى حسن، والطالبة نوال عرفة عبدالعال بمدرسة أبوالفضل سرور (تخصص سكرتارية طبية)، واللاتى حصلن على المركز الأول والأول مكرر على مستوى الجمهورية ومجموع درجات ٦٩٢ درجة في نتائج الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج لتكريمهن عقب تفوقهن وحصولهن على هذه المراكز المتقدمة على مستوى محافظات الجمهورية، وقد حضر تكريم المحافظ للطالبات الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجانب أسرتى الطالبات.

وقام اللواء أشرف عطية بتسليم شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة لكل من الطالبتين وذلك تقديراً لتفوقهن العلمى والدراسى ورفعهن أسم أسوان عالياً وسط الأوائل على مستوى الجمهورية، مؤكداً على أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبتين وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور بإعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

فيما أعربتا ندى ونوال عن سعادتهن بتكريم محافظ أسوان وحرصه على إستقبالهن فور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى، وليعطى لهم ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشوارهم التعليمى والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.