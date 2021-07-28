تفاصيل إجتماع مدير الكرة بالاهلى مع اللاعبين قبل المران الختامى إستعدادا لاسوان

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عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أسوان غدًا الخميس في الدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ إنه حرص على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمباريات القوية التي تنتظر الأهلي في رحلة الدفاع عن اللقب.

وأضاف مدير الكرة أنه شدد على جميع اللاعبين بضرورة التركيز والقتال من أول دقيقة لآخر دقيقة في جميع المباريات المقبلة للفريق، بداية من مباراة الغد أمام أسوان، نظرًا لما تمثله كل المباريات من أهمية قصوى في مشوار الأهلي للدفاع عن لقب الدوري.

وأشار عبدالحفيظ في اجتماعه باللاعبين إلى ثقته في إمكاناتهم وقدرتهم على حسم الأمور، والسعي بقوة لتحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها الأهلي في الدوري خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة أسوان غدًا، ومواصلة الانتصارات في مسيرة الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.