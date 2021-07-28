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محاضرة للاعبى الأهلى إستعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى

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محاضرة بالفيديو للاعبى الأهلى إستعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى محاضرة للاعبى الأهلى إستعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم بعد عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستعرض موسيماني خلال محاضرة الفيديو نقاط القوة والضعف في فريق أسوان، الذي يواجه الأهلي مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز.

واستمرت محاضرة الفيديو لمدة ٦٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي، وشهدت عرض بعض النقاط الفنية عن مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، لتفادي أي أخطاء والتركيز على النقاط الإيجابية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي الفوز على الإنتاج الحربي مساء الأحد الماضي بنتيجة ٣-٢، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في مسيرة الحفاظ على لقب الدوري.

المصرى اليوم

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