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لاول مرة فى تاريخ النادى .. الأهلى يفتتح أكاديمية كرة قدم للسيدات

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لاول مرة فى تاريخ النادى .. الأهلى يفتتح أكاديمية كرة قدم للسيدات لاول مرة فى تاريخ النادى .. الأهلى يفتتح أكاديمية كرة قدم للسيدات

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يفتتح النادي الأهلي أكاديمية جديدة لكرة القدم النسائية بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاهتمام بنشر الرياضة وممارسة الناشئات للعبة.

وقال عبدالمنعم شطة، مدير أكاديمية الأهلي، إن أكاديمية الكرة النسائية سوف تقتصر على الأعمار من مواليد ٢٠٠٩ وحتى مواليد ٢٠١٦ كمرحلة أولى.

وأكد شطة أن افتتاح الأكاديمية النسائية بالأهلي سيكون مطلع أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن التدريبات ستكون تحت إشراف مجموعة مميزة ومختارة بعناية من مدربات لهن خبرات كبيرة في مجال الكرة النسائية.

وأضاف شطة أنه ستكون هناك دورات تدريبية خاصة للمدربات والإداريات لرفع مستوياتهن باستمرار، من أجل تحصيل المزيد من الخبرات للتعامل الأفضل مع اللاعبات

المصرى اليوم

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