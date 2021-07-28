أخبار عاجلة

حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان -
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان -
التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية -
انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مذكرة تفاهم" بين "الموارد البشرية" بمكة و"مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة"

Print
لمساعدة الأيتام على الاستقلالية مستقبلاً وتفعيل مسارات خدمة المجتمع

وقّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تفعيل العمل المشترك وتطويره، ومن ذلك مساعدة وتمكين الأيتام للاستقلالية مستقبلاً، والمساهمة في تفعيل "مسارات خدمة المجتمع" المقدَّمة من مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة.

وتتضمن المسارات: مسار "ذوي العزم" الموجَّه لفئة المتدربات من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسار "صلة" لخدمة المتدربات من الصم وضعاف السمع، ومسار "إخاء" للمتدربات من نزيلات دور الأيتام، ومسار "عرفان" المختص بالمتدربات من أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى.

كما تتضمن المذكرة تسهيل إجراءات التسجيل للمتقدمات وفق هذه المسارات، وتجهيز بيئة تدريب تتناسب مع احتياجات المتقدمات، إضافة إلى إقامة ورش عمل للمستفيدين حول آلية التسجيل بالمنصة الإلكترونية للمدرسة، بما يمكّن المتقدمات من التسجيل بسهولة في مختلف المسارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات

تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات

إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار

إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار