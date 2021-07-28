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سفير لدى إندونيسيا: أعدنا مواطنين للمملكة إثر تدهور حالاتهم بسبب "كورونا"

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سفير السعودية لدى إندونيسيا: أعدنا مواطنين للمملكة إثر تدهور حالاتهم بسبب "كورونا" سفير لدى إندونيسيا: أعدنا مواطنين للمملكة إثر تدهور حالاتهم بسبب "كورونا"
السفارة أهابت بالجميع توخّي الحذر والابتعاد عن المناطق المزدحمة والموبوءة

سفير السعودية لدى إندونيسيا: أعدنا مواطنين للمملكة إثر تدهور حالاتهم بسبب

أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا عصام الثقفي أن السفارة نقلت اليوم مواطنين مصابين بـ"كورونا" في رحلة واحدة، مؤكداً أن حالتهم وفقاً للتقارير الطبية تستدعي النقل، مشيراً: كذلك نقلت السفارة قبل أقل من شهر مواطنين كلًّا على حدة في يومين مختلفين.

وتفصيلًا، قال "الثقفي" في وقتٍ سابق: إن هناك ما بين ستة إلى ثمانية مواطنين مصابين بـ"كورونا" والسفارة تتابع أوضاعهم مع المستشفيات التي يعالَجون بها، ومنهم من سيتم نقله بطائرات إخلاء طبي تمت الموافقة عليها.

وأضاف: بناءً على قرار وزارة الداخلية؛ فإن السفارة تهيب بجميع المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المزدحمة والموبوءة.

وأردف: يتم الترتيب لعودتهم إلى المملكة؛ حيث تمت جدولة رحلتين: يوم 26 يوليو، والأول من أغسطس المقبل.

وتابع: إذا لزم الأمر سيتم طلب رحلات إضافية. وهاتف الطوارئ 0062855300300 ، وهو يستقبل الاتصالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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