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محافظ شرورة يقلّد "العتيبي" رتبة "رائد"

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محافظ شرورة يقلّد "العتيبي" رتبة "رائد" محافظ شرورة يقلّد "العتيبي" رتبة "رائد"

محافظ شرورة يقلّد

قلّد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، في مقر المحافظة، الرائد بشرطة المحافظة شديد بن سفر العتيبي، رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة رائد، بحضور مدير شرطة شرورة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

من جانبه رفع الرائد العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووزير الداخلية، وأمير المنطقة، ونائبه، سائلًا المولى -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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