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شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو "القحطاني" قبل مواجهتها التاريخية مع نظيرتها الإسرائيلية

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شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو

آزَرَ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبة الجودو السعودية، تهاني القحطاني، التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل في مواجهة تاريخية مع لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو.

ويأتي ذلك، ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد طوكيو، حيث يأتي ذلك دعماً للاعبات السعوديات المشاركات في أولمبياد طوكيو.

وحضر الوزير "الفيصل"، بحسب تقرير لقناة ""، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني، وظهر في الصورة التي التقطها عدد من اللاعبين السعوديين المشاركين في الأولمبياد بمن فيهم اللاعبة القحطاني والتي باتت محط أنظار الجميع بعد الجدل الذي رافق مواجهتها المرتقبة.

يُذكر أن اللاعبة تهاني القحطاني 20 عاماً وهي طالبة جامعية قد حققت الميدالية الفضية لبطولة المملكة النسائية 2019، والذهبية في العام التالي، كما شاركت في بطولة العالم التي انعقدت في المجر يونيو 2021.

وكان ناشطون قد دشنوا على "تويتر" وسماً؛ لدعمها بعنوان #كلنا_تهاني_القحطاني.

شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو

شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو

شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو

شاهد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبة الجودو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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