السيطرة على حريق مصنع شرابات في شبرا الخيمة

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شبّ حريق مساء الأربعاء، بمصنع جوارب «شرابات» في شبرا الخيمة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجده يفيد بنشوب حريق بمصنع جوارب «شرابات» بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق ولا توجد أي إصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.