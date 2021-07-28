أخبار عاجلة

أوائل الثانوية العامة يكشفون عن روشتة التفوق عبر CBC -
كايرو كافيه في صياغة جديدة لأغاني التراث واحمد جمال يتألق في محكي القلعة -
أحمد موسى : الأهلي عاوز معجزة عشان يأخذ الدوري (فيديو) -
الأولى على الثانوية العامة دمج من الدقهلية : نفسى أقابل الرئيس السيسي (فيديو) -
رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة بكالوريوس الزراعة بنسبة نجاح ٨٨% -
عرض «هذه ليلتي» و«مجرم سينما» و«لحم ودم» بنادي سينما المرأة -
لقاحك في منزلك.. هذه آلية حصول كبار السن على تطعيم "كورونا" في بيوتهم -
ريهام تعيد النظر في مستقبلها بعد حصولها على المركز السادس مكرر أدبي -
الحديدة.. ميليشيا الحوثي تواصل استهدف الأعيان المدنية ومساكن المواطنين -
محافظ القاهرة يهنىء أوائل الثانوية العامة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

أزمة منتصف العمر: ثلث فئة الأربعينيات يتعرضون لمشكلات صحية خطيرة.. وهذه أبرز الأمراض

Print
أزمة منتصف العمر: ثلث فئة الأربعينيات يتعرضون لمشكلات صحية خطيرة.. وهذه أبرز الأمراض أزمة منتصف العمر: ثلث فئة الأربعينيات يتعرضون لمشكلات صحية خطيرة.. وهذه أبرز الأمراض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني ثلث الأشخاص الذين يصلون إلى مرحلة الأربعينيات من العمر من مشكلات صحية خطيرة حسبما أكد الخبراء، وهو الاتجاه الذي يزداد سوء.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير لها، اليوم، عن خبراء الطب قولهم إن هذه الفئة من الناس التي تصل إلى منتصف العمر تتعرض للإصابة بعدد من الأمراض تتمثل في آلام الظهر والربو وارتفاع ضغط الدم والسكر واعتلال الصحة وإلى خطورة الانغماس في معاقرة المسكرات، ولكن هذه الأخيرة في أواخر فترة الآربعينيات.

وأظهرت الفحوصات الطبية على الجسم والاستطلاعات أن الأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات أكثر فقرا يواجهون مقارنة بغيرهم متاعب صحية ما بين السادسة والثامنة والأربعين، في حين أن أكثر المشكلات شيوعا والتي تم تسجيها تتمثل في شرب الكحوليات ومشكلات الظهر والحالة النفسية وارتفاع ضغط الدم.

وقال فريق من كلية لندن البريطانية إن هؤلاء الذين يعانون من مشكلات منتصف العمر غالبا ما تعرضوا لمشكلات بدنية مثل السمنة وتدهور الصحة النفسية وذلك عندما كانوا صغارا.

وأشار التقرير إلى دراسة تعود إلى عام 2007 وأجريت على 1.7 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين 45 إلى 64، وكشفت عن أن ثلاثة من بين كل عشرة أشخاص كانوا يعانون من مشكلتين أو أكثر من المشكلات الصحية.

وقال البرفيسور جورج بلوبيديس، وهو من الكلية البريطانية: «وجدنا أن الكبار من معظم الخلفيات التي تفتقر إلى المزايا، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة عندما كانوا أطفالا، بينما كان من تعرضوا في فترة مراهقتهم إلى متاعب في صحتهم النفسية، تعرضوا إلى تدهور الصحة في وقت لاحق من حياتهم».

ومن ثم أوصى الباحثون بضرورة التدخل لعلاج الخلل في سنوات الطفولة والمراهقة مما قد يضفي تأثيرا إيجابيا لأجيال المستقبل.

يذكر أن دراسة أمريكية أن عدد المصابين بضعف الذاكرة سوف يصل إلى ثلاثة أضعاف بواقع 153 مليون شخص بحلول عام 2050.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أوائل الثانوية العامة يكشفون عن روشتة التفوق عبر CBC

أوائل الثانوية العامة يكشفون عن روشتة التفوق عبر CBC

كايرو كافيه في صياغة جديدة لأغاني التراث واحمد جمال يتألق في محكي القلعة

كايرو كافيه في صياغة جديدة لأغاني التراث واحمد جمال يتألق في محكي القلعة

أحمد موسى : الأهلي عاوز معجزة عشان يأخذ الدوري (فيديو)

أحمد موسى : الأهلي عاوز معجزة عشان يأخذ الدوري (فيديو)

الأولى على الثانوية العامة دمج من الدقهلية : نفسى أقابل الرئيس السيسي (فيديو)

الأولى على الثانوية العامة دمج من الدقهلية : نفسى أقابل الرئيس السيسي (فيديو)