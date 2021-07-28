الحبيب الجفري يزور الشريف الإدريسي في المستشفى الجامعي بأسوان

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قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن الحبيب على زين العابدين الجفري الداعية الإسلامي، زار اليوم الأربعاء الشريف أحمد الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، بالمستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة الإدريسي نقيب الأشراف الذي أصيب في حادث تصادم بدراو.

وأضاف الدكتور اشرف معبد، بحسب بيان، أن إدارة المستشفي الجامعي باسوان قدمت كافة اوجه الرعاية الطبية للشيخ الإدريسي في ظل توجيهات الدكتور ايمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة اسوان والدكتور محمد زكي الدهشوري رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، وعميد كلية الطب بعد تعرض الشيخ الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، و5 آخرين ،لحادث سير نتيجة تصادم سيارته بسور في نطاق مركز دراو، بمحافظة أسوان، وأجريت عملية جراحية للشيخ الإدريسي وهو حاليًا بحالة صحية طيبة.

وأشار إلى أن حالة الإدريسي مستقرة وفى تحسن دائم وكان يعانى من كسر في الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن، ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفي الجامعي بأسوان حاليا.