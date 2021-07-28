أخبار عاجلة

حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان -
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان -
التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية -
انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الحبيب الجفري يزور الشريف الإدريسي في المستشفى الجامعي بأسوان

Print
الحبيب الجفري يزور الشريف الإدريسي في المستشفى الجامعي بأسوان الحبيب الجفري يزور الشريف الإدريسي في المستشفى الجامعي بأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن الحبيب على زين العابدين الجفري الداعية الإسلامي، زار اليوم الأربعاء الشريف أحمد الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، بالمستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة الإدريسي نقيب الأشراف الذي أصيب في حادث تصادم بدراو.

وأضاف الدكتور اشرف معبد، بحسب بيان، أن إدارة المستشفي الجامعي باسوان قدمت كافة اوجه الرعاية الطبية للشيخ الإدريسي في ظل توجيهات الدكتور ايمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة اسوان والدكتور محمد زكي الدهشوري رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، وعميد كلية الطب بعد تعرض الشيخ الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، و5 آخرين ،لحادث سير نتيجة تصادم سيارته بسور في نطاق مركز دراو، بمحافظة أسوان، وأجريت عملية جراحية للشيخ الإدريسي وهو حاليًا بحالة صحية طيبة.

وأشار إلى أن حالة الإدريسي مستقرة وفى تحسن دائم وكان يعانى من كسر في الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن، ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفي الجامعي بأسوان حاليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان

حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان

التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء