وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبناني لبحث التعاون العسكري

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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأربعاء، العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التى تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد قائد الجيش اللبنانى بدور مصر الرائد فى المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية فى تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي.

كانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبنانى بمرافقة الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، العماد جوزيف عون، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التى تحظى باهتمام الجانبين المصرى واللبنانى فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.