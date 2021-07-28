★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا: «إن شاء الله في حكومة قريبا».

وأشار ميقاتي إلى أنه أعطى عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية و«لمست قبولا من جانبه وأخذت ملاحظاته بعين الاعتبار»، مؤكدا أنه يسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة«.

وأضاف: «إسعَ يا عبدي لأسعى معك، وان شالله يكون في حكومة قريبا».

من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن «الرئيس عون تابع مع الرئيس المكلف درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وقدم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيدا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل البحث بعد ظهر غد».