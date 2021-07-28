بلينكن يجري مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند

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أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ذكر ذلك وزير الخارجية الأمريكية في تدوينة على صفحته الرسمية على «تويتر»، اليوم الأربعاء، وأرفقها بصورة ترصد جانبا من لقائه مع مودي.

وكتب بلينكن: «شعرت بالسعادة إثر لقائي مع رئيس الوزراء الهندي، حيث بحثنا معا الجهود المشتركة لتعميق الشراكة الأمريكية الهندية، الشاملة».

وقال بلينكن: الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند لها أهمية استراتيجية عالمية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه بحث مع رئيس وزراء الهند التوسع في التعاون بين البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا وقضايا الأمن الإقليمي والتغيرات المناخية.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن خصصت مساعدات مالية إلى الهند بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الهند في مكافحة جائحة كورونا.