تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في اتهام طبيب بـ«انتحال صفة» بالفيوم

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كشفت تحقيقات نيابة سنورس بمحافظة الفيوم، الأربعاء، مفاجأة في اتهام شخص بانتحال صفة طبيب، حيث أثبت أنه حاصل بالفعل على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس بتقدير مقبول، وأحضر بيان درجات نجاحه.

وشهدت محافظة الفيوم واقعة اتهام «ع.ا.خ»، بانتحال بصفة طبيب، وتم القبض عليه، ولكن كانت المفاجأة أنه بالفعل متخرج هذا العام بتقدير مقبول.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لمباحث مركز شرطة سنهور، بانتحال عاطل صفة طبيب بمنطقتي سنهور وفيديمين التابعتين لدائرة المركز، وأنه فتح عيادتين بعد حصوله على تصاريح مزورة، فانتقلت قوة من مركز شرطة سنهور، إلى مكان البلاغ بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، وتم ضبطه، وتبين أنه (46 سنةـ مقيم في منشأة دكم التابعة لمركز سنورس)، وبمواجهته أنكر جميع ما أنسب إليه.

وأشارت التحريات إلى أن الإدارة الصحية بمركز سنورس طلبت إفادة من نقابة الأطباء بالفيوم وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، للاستفسار عن موقف الطبيب المزيف، وما إذا كان مقيدا لديهم أم ةلا، وردّت النقابة بأن المذكور غير مقيد لديهم في نقابة الأطباء.

وخلال استجوابه عن شهادة تخرجه في كلية طب، قال إنها في شؤون الطلبة بكليته ولم يتمكن من استخراجها حتى الأن، علما بأنه في العقد الخامس من عمره، وبالفحص تبين أنه التحق عامين فقط بكلية طب إحدى الجامعات المصرية ولكنه رسب ولم يكمل دراسته بها، ولم يكن يوما مقيدا في الكلية، وأن جميع التوقيعات الموجودة على شهادة التخرج لا تخص العاملين بالكلية، مقدما للمباجث كارنيه بأنه طبيب امتياز مزور.

وتبين أن المدعو حاصل على شهادة ثانوية عامة فقط، وينتحل صفة طبيب لـ3 تخصصات باطنة وأطفال وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وبالاستعلام من نقابة الأطباء وبالكلية، التي يحمل كارنيهًا مزيفا بأنه طبيب امتياز رغم تخطيه السن القانونية لطبيب امتياز الذي لا يحمله سوى الخرييجين الجدد والمتدربين في كلية الطب، تبين أنه غير مدرج بقوائم نقابة الأطباء، أو في كلية الطب.

وكشفت تحريات مباحث سنهور أن المتهم انتحل صفة طبيب لمزاولة مهنة الطب لمدة 12 عاما، وكشف أمره أثناء معالجة المرضى من كورونا، وثقة المرضى بالقرى في تشخيصه وعلاجه.