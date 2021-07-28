اعتدى جنسيًا على شقيقتهم.. تأجيل محاكمة 5 أشقاء متهمين بقتل والدهم في الشرقية

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أجّلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، محاكمة 5 أشقاء وزوجة والدهم، في واقعة اتهامهم بالاشتراك في قتل والدهم انتقاما منه لاعتدائه جنسيًا على شقيقتهم، لجلسة 29 من سبتمبر المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من 2017، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بشأن العثور على جثة «م. أ. خ»جثة هامدة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «ص. م. ا» 36 عامًا، عامل زراعي، وشقيقه «س» 24 عاما، فلاح، وشقيقته «م» 30 عامًا، ربة منزل، وشقيقتها «ي» 26 عاما، ربة منزل، وزوجة المجني عليه «و. ز. م» 49 عامًا، ربة منزل، وشقيقة المتهمين من الأشقاء الأربعة أبناء المجني عليه «ه» 32 عامًا، ربة منزل، مقيمين جميعا بدائرة مركز فاقوس.

وتبين أن المتهمون من الأول إلى الخامسة قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن أعد المتهمتان الرابعة والخامسة عقار طبي لإفقاده الوعي وقدمتاه للأول ومكث المتهمين الثلاثة بمسكنه فقدمته الثالثة للمجني عليه في مشروب حتى فقد وعيه وخارت قواه وتمكن منه الأول والثاني وطوّقا عنقه بغطاء رأس نسائي «طرحة» وكتما أنفاسه بوسادة قطنية، ثم كال له الأول عدة ضربات باستخدام «يد هون» استقرت بالخصيتين حتى فارق الحياة.

وتبين اشتراك المتهمين في قتل والدهم على إثر مواقعته لنجلته المتهمة السادسة كرهًا عنها، فيما تم ضبط المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أجلت نظر القضية لجلسة 29 من سبتمبر المقبل.