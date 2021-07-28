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الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردن

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الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردن الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردن
خلال الساعات الـ24 الماضية

الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردن

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 676.251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1934 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1495 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 653.675 حالة.

الأردن
سجلت الأردن 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 768382 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 749025 حالة شفاء بعد تسجيل 661 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10000 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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