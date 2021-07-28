البرهان: نتعرض لهجمة مقصودة تستهدف تفتيت السودان

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان إن بلاده تتعرض لـ «هجمة مقصودة» تستهدف تفتيتها واختراقات تهدد أمنها الوطني.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات العامة برفقة عضوي مجلس السيادة شمس الدين كباشي، وياسر العطا، بحسب صحيفة «السوداني» المحلية.

وشدد البرهان على أهمية جهاز المخابرات العامة في حفظ الاستقرار وحماية الأمن بالسودان خلال الفترة الانتقالية، معتبرا أن «وحدة وقوة الأجهزة الأمنية هي التي حفظت البلاد من الانهيار الشامل».

ومضى البرهان مؤكدا على أهمية جهاز المخابرات العامة: «إذا فقدنا الجهاز حنمشي عميانين ومظلمين وحنقع في أقرب حفرة قدامنا».

ووصف المرحلة التي يمر بها السودان بـ «المفصلية»، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخضية الضيقة، على حد وصفه.

واعتبر أن جهاز المخابرات العامة، يتعرض كغيره من المنظومة الأمنية إلى «هجمة شرسة».

وأوضح أن الحديث يدور عن «هجمة مقصودة تستهدف تفتيت السودان، في ظل الكثير من التهديدات مهددات والاختراقات التي تهدد الأمن الوطني»، دون توضيح طبيعة أو ذكر الجهات التي تقف خلفها.