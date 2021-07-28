«أوساكا» سعيدة بتجربتها فى الأوليمبياد رغم «الخسارة الصادمة»

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تلقت نجمة التنس اليابانية، نعومى أوساكا، صدمة قوية، بعدما ودعت منافسات فردى السيدات بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وخسرت أوساكا أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا (6-1) و(6-4)، ضمن منافسات الدور الثالث.

واستطاعت فوندروسوفا، 22 عامًا، كسر إرسال أوساكا 4 مرات خلال المجموعة الأولى، التي شهدت 14 خطأ غير مبرر للنجمة اليابانية. وقدمت أوساكا، 23 عامًا، بداية قوية في المجموعة الثانية، لكنها لم تنجح في الفوز بها لتنتزع فوندروسوفا، المصنفة 42 على العالم، بطاقة التأهل إلى الدور الرابع.

وشهدت الدورة الأوليمبية الحالية أول مشاركة لأوساكا منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، وكذلك انسحابها من المشاركة في ويمبلدون، مرجعة السبب في ذلك إلى مشكلات ذهنية.

من جانبها، قالت اليابانية نعومى أوساكا إنها سعيدة بتجربتها في أوليمبياد طوكيو رغم خسارتها الصادمة (6-1) و(6-4) أمام ماركيتا فوندروسوفا في الدور الثالث لمسابقة التنس.

وأقرت المصنفة الثانية عالميًا، التي كانت واحدًا من أكبر آمال بلادها في تحقيق ميدالية ذهبية، وأضاءت قبل أيام قليلة الشعلة الأوليمبية، بأنها كانت تحت ضغط لتقديم أداء قوى، لكنها راضية رغم ذلك عن مشاركتها الأولى في الألعاب الأوليمبية.

وأبلغت أوساكا، 23 عامًا، الصحفيين بعد المباراة: «بالنسبة لى.. أنا سعيدة حقًا بوجودى هنا. أنا حزينة لأننى خسرت بالطبع، لكن بشكل عام سعيدة بتجربتى الأوليمبية الأولى».

وقالت أوساكا، التي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضى، إنها ليس لديها أي خطط في الوقت الحالى بعد نهاية مشوارها في الأوليمبياد، مضيفة أنها لم تفكر بعد في الدفاع عن لقبها في نيويورك.

وتابعت: «بالنسبة لى، أنا من نوعية الأشخاص الذين يقدمون الكثير من الأشياء، لذلك إما أن يكون هذا أمرًا جيدًا أو سيئًا».

وجاء خروج أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارة آشلى بارتى بطلة ويمبلدون في الدور الأول يوم الأحد.