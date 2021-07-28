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الجسر المُعلق في الباحة.. تجربة فريدة للمصطافين يغيب عنها التنظيم

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الجسر المُعلق في الباحة.. تجربة فريدة للمصطافين يغيب عنها التنظيم

أسهم جمال الأجواء في منتزه رغدان بالباحة، والذي تنوع بين الضباب والمطر في كثافة عالية شهدها المنتزه، في اصطفاف العشرات من المصطافين في طابور طويل للوصول للجسر المعلق في الغابة بإطلالته الجميلة على عقبة قلوة، إلا أن الضباب حجب الرؤية عن العقبة.

وتسبب جمال الموقع والإثارة التي يجدها ممشى الجسر المعلق وعدم وجود منظمين للطابور، في مخالفات صريحة للتباعد، حيث تلقى مركز البلاغات الموحد 940 و999 بلاغات بوجود مخالفة التباعد في الموقع، وسط مطالبات بتكثيف الوجود في مثل تلك المواقع التي تشهد كثافة عالية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الجسر يرتفع قرابة 15 متراً، وبطول 100 متر، وتم إنشاؤه بمقاييس أمان عالية، وتم إجراء اختبارات عديدة للسلامة.

الجسر المُعلق في الباحة.. تجربة فريدة للمصطافين يغيب عنها التنظيم

الجسر المُعلق في الباحة.. تجربة فريدة للمصطافين يغيب عنها التنظيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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