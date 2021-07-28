روحاني: فشل أعداؤنا في توجيه ضربة للاقتصاد الوطني

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قال الرئيس الإيراني المنهية ولايته، حسن روحاني، إن "تجربتنا في مواجهة العقوبات وجائحة كورونا أثبتت أنه من خلال الاتكاء على قدرات البلاد الداخلية بإمكاننا تأمين احتياجاتنا".

وأضاف روحاني في اللقاء الأخير لحكومته مع المرشد خامنئي:"هدف الأعداء كان انهيار الاقتصاد الإيراني من خلال إعادة فرض العقوبات ولكنهم فشلوا في ذلك.. تجربتنا في مواجهة العقوبات وجائحة كورونا أثبتت أن من خلال الاتكاء على قدراتنا الداخلية نستطيع تأمين احتياجاتنا".

ولفت روحاني إلى أن المساعدة الخارجية لم تصل طهران من أي دولة فيما يتعلق بمواجهة الجائحة، وتابع قائلا: "هم لم يرسلوا لنا اللقاح إلا بعد أن شاهدوا أننا قادرون على إنتاجه بأنفسنا، فحصل بعض الانفراج وأرسلوا لنا القليل من الجرعات بعد ذلك".