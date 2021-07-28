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مجلس جامعة مطروح: تجهيز الأرض المخصصة لإنشاء المجمع الطبي الجديد

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مجلس جامعة مطروح: تجهيز الأرض المخصصة لإنشاء المجمع الطبي الجديد مجلس جامعة مطروح: تجهيز الأرض المخصصة لإنشاء المجمع الطبي الجديد

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عقد مجلس جامعة مطروح، الأربعاء، اجتماعه الأربعين بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأشاد رئيس جامعة مطروح بجهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في استعادة 14 فدانًا تابعة لأرض الجامعة بالناحية الغربية والمقترح إنشاء مجمع طبى بها لكليات (الطب- الصيدلة – طب الأسنان ) وإزالة التعديات عليها، مشيراً إلى أنه جارى تعلية سور الجامعة ليتناسب مع منسوب الأرض خارج وداخل الجامعة ويوفر الحماية اللازمة، كذلك يتم مراعاة التناسق في ارتفاعات منشآت مبانى الجامعة والحفاظ على الشكل الجمالى، بالاضافة إلى أنه جارى الانتهاء من المبنى الإداري مع اختبارات شبكات البنية التحتية قبل الاستلام، حيث جارى الانتهاء من توصيل كافة البنية التحتيه من شبكات مياه الشرب والكهرباء مع الدعم بمولدات الكهرباء اللازمة.

من جانبه، وجه محافظ مطروح الشكر لجهود الجامعة في جهود التنمية وخدمة أهالى مطروح، مؤكدًا حرص المحافظة على الصرح العلمى والحفاظ عليه كجزء أساس من المحافظة، مثمنا دورها وتأثيرها العلمى والخدمى على المجتمع، ومشيراً إلى أنه تم التوجيه للتخطيط العمرانى بالمحافظة ومجلس مدينة مرسى مطروح لعمل الإحداثيات ووضع المخطط لمساحة 60 فداناً جنوب الجامعة والتى تم إزالة التعديات عليها لاستغلالها الاستغلال الأمثل للمصلحة العامة وخدمة أهالي مطروح كإقامة سكن اجتماعي وغيرها.

المصرى اليوم

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