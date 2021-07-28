وفد «محلية النواب» يزور أول منطقة لوجستية تدار إلكترونيًا بالكامل في الغربية

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تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددًا من المشروعات بمحافظة الغربية، للوقوف على معدلات التنفيذ وللتعرف على كافة التحديات، خلال زيارة اللجنة للمحافظة التي بدات صباح اليوم الاربعاء، ورافق الوفد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتفقد وفد اللجنة، المنطقة اللوجستية بسبرباي- طنطا، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6 مليارات جنيه، وهي أول منطقة في مصر تدار إلكترونيا بالكامل في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما شهدت الجولة إطلاع اللجنة على مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه، على مساحة ١٤ فدان بطاقة إنتاجية ٧٠ مليون بيضة سنويا، بالإضافة لتفقد مصنع أعلاف ملحق بالمشروع.

كما زار وفد اللجنة محطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، وكذلك توسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

وعقب ذلك تفقد الوفد البرلماني، أعمال تطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا، والذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه.

وأكد محافظ الغربية خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بديوان عام المحافظة صباح الأربعاء، أن حجم الاستثمارات في الغربية 507 مليون جنيه، للعام المالي الجاري 2021/2022، من الباب السادس، وكانت العام السابق 505 مليون، تم صرف منها 500 مليون جنيه.

وقال «رحمى» إنه تم تقسيم المشروعات إلى مشروعات خدمية، تشمل توسعات محطة الصرف الصحي والصناعي بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي دبلشان بتكلفة 70 مليون، ومحطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، والمجزر النصف آلي بقرية شبشير بطنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بتكلفة 122 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى انشاء مشروع كوبري مشاه بسلالم كهربائية بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتتفيذ مشروعات ساحات انتظار.