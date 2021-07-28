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أعلنت مجموعة عز العرب الوكيل الحصرى للعلامة التجارية "ڤولڤو" السويدية فى مصر، فى مؤتمر صحفى كبير عقد مؤخرًا، عن إفتتاح أول صالة عرض للعلامة التجارية السويدية الفاخرة ڤولڤو فى مصر وشمال إفريقيا وفق المفهوم التسويقى الجديد والمبتكر "ڤولڤو جاليري"، والذى يجمع بين صالة العرض والكافية فهو وجهة مصممة لتغمر الزوار بالذوق السويدى الفريد وترفع الوعى بالعلامة التجارية ڤولڤو بشكل عام، حيث يجمع بين أحدث المفاهيم والخدمات لتوفير تجارب فريدة لا تنسى لزواره.

نحن سعداء بأختيارنا كتاسع فرع حول العالم يطبق مفهوم فولفو الجديد - "ڤولڤو جاليري"- حيث تعد ستوكهولم ؛ ميلانو؛ طوكيو ؛ مانهاتن؛ ارسو؛ سيؤول؛ تايبية والكويت هى الفروع الثمانية الآخرى. وقد اختارت مجموعة عز العرب "سفن فورتينز – Seven Fortunes" كشريك خدمة سيكون مسؤولاً عن إدارة وتشغيل الكافية، وهو واحد من أرقى وأشهر الشركات فى مصر حاليًا. ويأتى هذا الاختيار الذى تم إنتقاءه بعناية لشريك محلى موثوق به، نتيجة لثقتنا بأن كل ما يقدمه من خدمات هو بنفس الجودة العالية التى يتوقعها الناس من جميع منتجات العلامة التجارية فولفو. يعد "ڤولڤو جاليري" نموذج فريد يجمع بين صالة عرض والكاقية بصورة غير تقليدية. فهو يمثل ملتقى لعشاق وهواة العلامة التجارية السويدية العريقة، حيث يمكنهم من التعرف على أحدث نماذج السيارات التى تقدمها ڤولڤو لعشاقها، ويوفر للعملاء تجربة شراء فريدة لسياراتهم مع الإستمتاع بالأجواء الفريدة والقهوة الغنية والأغذية الرائعة. هذا وسيكون بين فريق العمل بالصالة الجديدة التى تطبق مفهوم "ڤولڤو جاليري" موظف تسويق مزدوج الجنسية – مصرى / سويدى – لتعبر خبراته عن ثراء التجربة السويدية بروح مصرية. ويتلخص المفهوم الرئيسى لصالة عرض ڤولڤو فى الجمع بين رحابة الضيافة والراحة والإبداع والتصاميم الإسكندنافية المعاصرة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون كل منتج يتم تقديمه أو بيعه فى المعرض مستدامًا وعضويًا حيثما أمكن ذلك ، بالإضافة إلى إنتاجه وتقديمه بجودة عالية تتماشى مع قيم العلامة التجارية لڤولڤو والجودة التى يتوقعها عشاقها. ومن جانب آخر، سيستضيف "ڤولڤو جاليري" مجموعة متنوعة من الفاعليات التى سيتم اختيارها لتقديم الثقافة السويدية وفلسفة العلامة التجارية "ڤولڤو" والإسهام فى نشرها على نطاق أوسع. وسيكون الهدف الرئيسى من هذه الفعاليات هو تنمية المجتمع المحلى، وهو ما سيتحقق من خلال سلسلة من الفعاليات الشهرية. ومن جانبه قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات: "أظهرت مجموعة عز العرب للسيارات حضوراً ريادياً قوياً فى سوق السيارات فى مصر منذ أن بدأنا فى السوق المصرى منذ عدة سنوات، ورفعت بإستمرار معايير تجربة ملكية السيارات من خلال صالات عرضنا الحديثة والعصرية والعلامات التجارية الفاخرة التى أفتخر أن تكون "ڤولڤو " جزءاً منها." وأضاف عز العرب "إننا فخورون بتعاوننا الوثيق مع شركة ڤولڤو التى تعتبر من رواد صناعة السيارات فى العالم. فمنذ شراكتنا مع ڤولڤو، اتخذت مجموعة عز العرب للسيارات على عاتقها مسؤولية طرح الموديلات المتميزة من ڤولڤو التى تلبى احتياجات العملاء وتتماشى مع متطلبات السوق المصرى وذلك مع رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء العلامة التجارية الأشهر فى عالم السيارات فى مصر، الذين يقدرون التكنولوجيا وفخامة السيارات". وعلى ذات الصعيد قال المهندس محمد عبد النور مدير عام ڤولڤو بمجموعة عز العرب للسيارات: "إن هدفنا من خلال ڤولڤو جاليرى هو الإقتراب من عملائنا وتوفير تجربة فريدة ومتميزة لهم لإظهار قيم ڤولڤو الحقيقية فيما يتعلق بالعملاء والعوامل البيئية. لذلك، فإن كل عنصر فى معرض ڤولڤو مصمم لتصوير تلك القيم، بدءاً بقائمة الطعام والمشروبات التى تتضمن مجموعة متنوعة من الخيارات الصحية والمنتجات الصديقة للبيئة، إلى المعرض المعاصر المذهل الذى يعرض سيارات ڤولڤو المتميزة. وقد أُخذت كل هذه العوامل فى الإعتبار فى الديكورات وتنسيق المقاعد، سواء داخل المبانى أو خارجها، حتى نتمكن من اتباع جميع الإحتياطات اللازمة لتحقيق التباعد الإجتماعى فى ظل الظروف الحالية، كما نوفر لزوارنا وموظفينا أقنعة الوجه والمطهرات، لأن سلامتهم هى دائما أولويتنا القصوى." ولأن "ڤولڤو جاليري" يتميز بتصميمات وفكر على نفس مستوى الجودة المعهود من علامة ڤولڤو التجارية وسياراتها، فلقد استهدفت التصميمات الخاصة بالمفهوم المميز لـ"ڤولڤو جاليري" جذب جمهور الشباب من جيل الألفية، الشغوف بتحقيق أهدافه والتعرف على النماذج المتنوعة التى تعرضها العلامة التجارية السويدية العريقة. وجدير بالذكر أن صالة العرض الجديدة كليًا لڤولڤو تقع فى مكان بارز بقلب حى الشيخ زايد، على مساحة 300 متر مربع، مع إمكانية الوصول إليها بيسر عن طريق محور 26 يوليو.