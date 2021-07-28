بسبب مواقع التواصل.. 100 مليار دولار زيادة في ثروات 10 أشخاص خلال 3 أشهر

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كشف مجلة فوربس الأمريكية عن قفزة في الثروات المجمعة لأغنى 10 مليارديرات من عمالقة منصات التواصل الاجتماعي لتسجل 731.6 مليار دولار في يوليو 2021 مقابل 631.3 مليار دولار في 6 أبريل الماضي، أي بزيادة 100 مليار تقريبا في 3 أشهر فقط.

وتصدر مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك، حيث كان الرابح الأكبر بين المليارديرات الـ10 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد أضاف إلى ثروته 36 مليار دولار لتصل إلى 133 مليار دولار، بحسب إحصاءات فوربس، حيث تقدم بهذه الاضافة مركزًا واحدًا ليحتل المركزالرابع في قائمة أغنى مليارديرات العالم لأول مرة مقابل المرتبة الخامسة على العالم في أبريل الماضي.

كما ارتفعت ثروة لاري بايج وسيرجي برين مؤسسا شركة جوجل والمالكة لليوتبوب على مدار الأشهر الثلاثة الماضية لتتعدى ثروة كل منهما حاجز 100 مليار دولار، حيث أضاف بايج 24.1 مليار دولار إلى ثروته البالغة 91.5 مليار دولار لتصل إلى 115.6 مليار دولار وتقدم مركزين في الترتيب العالمي لأغنى المليارديرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليحتل المرتبة السادسة، بينما حقق برين زيادة بقيمة 22.9 مليار دولار في ثروته لتسجل 111.9 مليار دولار وتقدم مركزًا واحدًا إلى المرتبة الثامنة على العالم.

ومن مايكروسوفت، ارتفع صافي ثروة ستيف بالمر بقيمة 16.3 مليار دولار ليصل إلى 85 مليار دولار، ليتقدم ثلاثة مراكزويصبح في المركز الحادي عشر في قائمة أغنى أثرياء العالم، بينما أضاف بيل جيتس 7.2 مليار دولار إلى ثروته لتصل إلى 131.2 مليار دولار، ويتراجع مركزًا واحدًا ضمن التصنيف العالمي لأغنياء العالم ليصبح خامس أغنى ملياردير عالميا.

أما من خسرو خلال تلك الفترة فقد تعرض مليارديران صينيان من أصل 3 أثرياء شملتهم القائمة تراجعًا في ثروتيهما، حيث يعتبر ما هواتينغ الخاسر الأكبر، فقد تراجعت ثروته بقيمة 17 مليار دولار إلى 48.8 مليار دولار، بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس مقابل 65.8 مليار دولار في أبريل/ نيسان، ليهبط تصنيف ملياردير وي تشات 10 مراكز إلى المرتبة 25 عالميًا مقابل المركز 15 قبل ثلاثة أشهر.

كما انخفضت ثروة ملياردير منصة JOYY الصينية، لي جون، بقيمة 1.7 مليار دولار لتصل حاليًا إلى 21.3 مليار دولار، ليتراجع تصنيفه العالمي 8 مراكز إلى المرتبة 83، ويتزامن ذلك مع تشديد الحكومة الصينية قبضتها على الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا في البلاد، ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ترجعه إلى السيطرة على «الممارسات الاحتكارية».

ولم يشمل ترتيب الـ10 الكبار ملياردير تويتر جاك دورسي على الرغم من زيادة ثروته بقيمة 2.3 مليار دولار إلى 14.8 مليار دولار، في حين يبلغ صافي ثروة بوبي ميرفي، الشريك المؤسس لشركة سناب شات، 15.9 مليار دولار، بينما لا تزال ثروة بافيل دوروف، مؤسس ومالك تليجرام، عند مستويات 17.2 مليار دولار.

وأدت جائحة فيرس كورونا إلى زيادة الطلب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا على فيسبوك 1.88 مليار مستخدم خلال شهر مارس الماضي، بزيادة 8% على أساس سنوي، كما بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا على تويتر 206 ملايين مستخدم في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ 186 مليونًا في نفس الفترة من العام السابق ومقارنة بـ 199 مليونًا في الربع الأول من هذا العام.

وفيما يلي تطور ثروات أغنى 10 مليارديرات من عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي

1- مارك زوكربيرج

المنصة: فيسبوك (إنستجرام، مسنجر، واتسآب)

صافي الثروة: 133 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 36 مليار دولار ↑

الترتيب العالمي: #4 بارتفاع مركز واحد

الدولة: الولايات المتحدة

2- بيل جيتس

المنصة: لينكد إن التابعة لمايكروسوفت

صافي الثروة: 131.2 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 7.2 مليار دولار ↑

الترتيب العالمي: #5 بتراجع مركز واحد

الدولة: الولايات المتحدة

3- لاري بايج

المنصة: يوتيوب التابعة لجوجل

صافي الثروة: 115.6 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 24.1 مليار دولار ↑

الترتيب العالمي: #6 بتقدم مركزين

الدولة: الولايات المتحدة

4- سيرجي برين

المنصة: يوتيوب التابعة لجوجل

صافي الثروة: 111.9 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 22.9 مليار دولار ↑

الترتيب العالمي: #8 بتقدم مركز واحد

الدولة: الولايات المتحدة

5- ستيف بالمر

المنصة: لينكد إن التابعة لمايكروسوفت

صافي الثروة: 85 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 16.3 مليار دولار ↑

الترتيب العالمي: #11 بتقدم 3 مراكز

الدولة: الولايات المتحدة

6- ما هواتينغ

المنصة: وي تشات التابعة لـTencent

صافي الثروة: 48.8 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 17 مليار دولار ↓

الترتيب العالمي: #25 بتراجع 10 مراكز

الدولة: الصين

7- تشانغ يى مينغ

المنصة: TikTok التابعة لـ ByteDance

صافي الثروة: 35.8 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 200 مليون دولار ↑

الترتيب العالمي: #33 بارتفاع 6 مراكز

الدولة: الصين

8- داستن موسكوفيتز

المنصة: فيسبوك

صافي الثروة: 26 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 8.2 مليار دولار ↑

الترتيب العالمي: #64 بارتفاع 43 مركز

الدولة: الولايات المتحدة



9- إيريك شميت

المنصة: يوتيوب التابعة لجوجل

صافي الثروة: 23 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 4.1 مليار دولار ↑

الترتيب العالمي: #73 بارتفاع 23 مركزًا

الدولة: الولايات المتحدة

10- لي جون

المنصة: JOYY

صافي الثروة: 21.3 مليار دولار

التغير منذ أبريل: 1.7 مليار دولار ↓

الترتيب العالمي: #83 بتراجع 8 مراكز

الدولة: الصين