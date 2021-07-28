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مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:50 مساءً
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو.. بركان ينفث أعمدة من الرماد تغطي مدينة إندونيسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 28 يوليو 2021 05:57 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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