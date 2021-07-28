باريس: موجة كورونا الرابعة تجتاح البلاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الأربعاء، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد تجتاح البلاد حاليا.

وأوضح في إفادة صحفية أن الوضع الصحي في فرنسا مستمر في التدهور، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميا إلى أكثر من 19 ألفا.

وأضاف: "ناقشنا في المجلس الوزاري الوضع الصحي الذي يستمر في التدهور ويثير القلق"، مشيرا إلى أنه تم خلال اليوم الماضي رصد نحو 27 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى.

وحتى الآن أخذ نحو 60 في المئة من سكان فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.