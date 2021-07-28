أخبار عاجلة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد -
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات -
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار -
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

رئيس اللبنانية: البلاد تعاني انهيارا تاريخيا على كل المستويات

Print
رئيس الحكومة اللبنانية: البلاد تعاني انهيارا تاريخيا على كل المستويات رئيس اللبنانية: البلاد تعاني انهيارا تاريخيا على كل المستويات

جي بي سي نيوز :- دعا رئيس اللبنانية حسان دياب إلى التحرك بسرعة لقلب مسار الانهيار الذي تعانيه البلاد على كل المستويات وتسريع عملية التعافي والانتعاش.
وقال خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الخاصة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار "لقد وقع أخيرا الاتفاق الذي ينص على حصول لبنان على الفيول من العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، متوقعا أن تزداد التغذية بالكهرباء في الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الشح في البنزين والغاز والطوابير الطويلة هي نتيجة طبيعية للخلل القائم في السوق بسبب انهيار سعر صرف الليرة، مبينا أن الحكومة ستستمر في محاربة ممارسات الأسواق غير القانونية وما يتعلق بأنشطة التهريب. واوضح أن هذه الخطوة في حد ذاتها غير كافية، وينبغي أن تكون جزءا من برنامج شامل يحقق استقرار الاقتصاد الكلي بما فيه خطة لشبكة الأمان الاجتماعي، وأن يدرج هذا الموضوع على رأس جدول أعمال الحكومة المقبلة كأساس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى