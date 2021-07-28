ماذا ستقدم كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية عقب إعادة الاتصال بين البلدين؟ (تقرير)

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مع إعلان كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية إعادة الاتصال بينهما، بعد توقف دام نحو 13 شهرا، بسبب البالونات العدائية لبيونج يانج، تنتظر الأولى ما الذي سيعود عليها بالنفع بما يخدم العلاقات الثنائية بخلاف تهدئة التوتر الدائر بين البلدين بعد توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع إعلان إعادة الاتصال، تترقب كوريا الشمالية إذا ما كانت ستقدم عليه كوريا الجنوبية من إجراء المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة في شهر أغسطس المقبل من عدمه أم لا، وهل سيكون ثمن التقارب الثنائي في إعادة الاتصال هو وقف المناورات، التي تعتبرها كوريا الشمالية تمثل تحديا عدائيا تجاهها، فيما تراه كل من واشنطن وسيول أمرا طبيعيا.

ولا تزال كوريا الشمالية تطالب جارتها بوقف تلك المناورات وليس مجرد تأجيلها أو تعطيلها، حيث كانت من ضمن الوعود، التي تعهد بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إحدى القمم مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ومن المتوقع أن تتخذ كوريا الجنوبية خطوة إيجابية تجاه هذا الأمر، في محاولة للتهدئة بين الجارتين، حتى لا يزداد التصعيد من قبل كوريا الشمالية.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده ترحب بإعادة فتح خطوط الاتصال المباشر بين الكوريتين، باعتبارها «خطوة إيجابية».

وجاءت الاتصالات الثنائية بين البلدين عبر العسكريين، فيما تشير دلالة ذلك إلى تقدم الاتصال في محاولة لتخفيف حدة التوتر.

ومن المتوقع، إذا سارت العلاقات بين البلدين في اتجاه التهدئة، أن يكون هناك قمة بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونظيره الجنوبي مون جيه إن، الذي بذل جهودا في إحياء عملية السلام، لكن يظل الأمر متوقفا عند مدى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إقرار السلام وضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكوريا الشمالية.

ويبقى سؤال إذا ما كانت القمة إذا ما تم الإعلان عن موعد لها سيكون وجها لوجه أم عبر الدوائر الإلكترونية الحديثة بسبب جائحة كورونا وغلق كوريا الشمالية لحدودها، حيث لم تسجل أي إصابة بالوباء الفتاك.