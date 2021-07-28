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وزير الرياضة يهنئ الاولمبي بالتأهل لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو

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وزير الرياضة يهنئ المنتخب الاولمبي بالتأهل لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو وزير الرياضة يهنئ الاولمبي بالتأهل لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو

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ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الفوز الذي حققه المصري الأوليمبي لكرة القدم على المنتخب الاسترالي بهدفين للاشئ في ختام منافسات دور المجموعات ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو باليابان، مقدماً التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب على التأهل لدور الربع نهائي للبطولة.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم إلى دور الثمانية برصيد ٤ نقاط في المركز الثاني بعد المنتخب الأسباني وبفارق الأهداف عن المنتخب الارجنتيني الذي حل في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط بينما جاء منتخب استراليا في المركز الرابع.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بالتوفيق في مباراته بدور الثمانية أمام منتخب البرازيل، مثنياً على إصرار اللاعبين للتأهل من مجموعة صعبة ضمت منتخبات اسبانيا والارجنتين واستراليا.

وطالب الوزير اللاعبين بمواصلة التركيز، وتقديم أداء يليق بكرة القدم المصرية أمام المنتخب البرازيلي في المباراة المقبلة، جنباً إلى جنب مع تركيز لاعبي ولاعبات المنتخبات المصرية على مستوى منتخب كرة اليد ومختلف الألعاب الفردية بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لتقديم أداء مشرف وتحقيق ميداليات أوليمبية.

المصرى اليوم

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