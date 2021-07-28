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.. ماذا قال مسنّ بوسني لوزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته لمسجد بسراييفو؟

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بالفيديو.. ماذا قال مسنّ بوسني لوزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته لمسجد بسراييفو؟ .. ماذا قال مسنّ بوسني لوزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته لمسجد بسراييفو؟
"آل الشيخ" يوجه باستضافته للحج والعمرة ضمن برنامج خادم الحرمين

بالفيديو.. ماذا قال مسنّ بوسني لوزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته لمسجد بسراييفو؟

طالب المسن البوسني "عمر" وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإيصال سلامه وتحياته الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الذي لن ينسى فضله ودعمه ومواقفه الإنسانية النبيلة للبوسنة والهرسك وشعبها منذ أيام الحرب.

جاء ذلك في مقطع وثقته "سبق" للمسن البوسني الذي استوقف وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال زيارته ظهر اليوم الأربعاء لمسجد الغازي خسرو بيك، بقلب العاصمة البوسنية سراييفو.

وعبر المسنّ "عمر" خلال لقائه الوزير "آل الشيخ" بكلمات مؤثرة وعبارات صادقة تحمل كل الحب والتقدير للملك سلمان والسعودية، ومواقفها التاريخية مع البوسنة.

وقال البوسني "عمر" لوزير الشؤون الإسلامية: "أتمنى من كل قلبي لكم أن تكونوا في البوسنة كأنكم بين أهلكم، وسلامنا لكم ولشعب ".

من جانبه شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسنّ البوسني على مشاعره الصادقة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كما وجه له الدعوة لزيارة المملكة وأداء مناسك الحج والعمرة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية.

ويواصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد زيارته الرسمية لدولة البوسنة والهرسك التي تشهد لقاءات لقيادات سياسية وإسلامية، كما سيوقع الوزير "آل الشيخ" اليوم الأربعاء، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية بالبوسنة في مجالات الشؤون الإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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