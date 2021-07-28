«محلية النواب» تبدأ زيارتها لـ«الغربية».. والمحافظ يستعرض إنجازاته

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بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، زيارتها لمحافظة الغربية، للوقوف على أخر تطورات المشروعات القومية التي تقوم بها المحافظة، والمشكلات التي تعاني منها المحافظة، وإمكانية التدخل تشريعياً لإزالة أية معوقات أمام تنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظة.

واستعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنجازات المحافظة والمشروعات الاستثمارية والتنموية الجاري تنفيذها، مؤكدا أن حجم الاستثمارات في الغربية 507 مليون جنيه، للعام المالي الجاري 2021/2022، وكانت العام السابق 505 مليون، تم صرف منها 500 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بديوان عام المحافظة، خلال الجولة التفقدية لوفد مجلس النواب للمشروعات القومية بالمحافظة.

وقال محافظ الغربية، إنه تم تقسيم المشروعات إلى مشروعات خدمية، تشمل توسعات محطة الصرف الصحي والصناعي بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي دبلشان بتكلفة 70 مليون، ومحطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، والمجزر النصف آلي بقرية شبشير بطنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بتكلفة 122 مليون جنيه.

وبشأن ملف تطوير العشوائيات، قال: المحافظة بها 37 منطقة عشوائية، منها 33 غير مخططة، وتم تطوير 7 مناطق منها، و4 مناطق غير آمنة، تم إنشاء عمارات جديدة تشمل 168 وحدة، مشيراً إلى أن منطقة تل الحدادين ستدخل في تطوير العشوائيات فيها نحو 118 عقار تضم 256 أسرة، وسيتم إنشاء عمارات لتوفير وحدات سكنية لهم، وإنشاء 163 محل بتكلفة 59 مليون.

واستعرض محافظ الغربية، المشروعات الاستثمارية وأهممها المنطقة اللوجستية بسبرباي- طنطا، بتكلفة 6 مليار جنيه، وقال إنها أول منطقة في مصر تدار إلكترونيا، بجانب المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبري بتكلفة 638 مليون، ومشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة 76 مليون جنيه، وفندق الشانزليزيه بشارع الجلاء بطنطا بتكلفة 850 مليون جنيه، وكذلك مستشفي ومول تجاري بشارع الجيش بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه، ومستشفي الصدر بطنطا، ومشروع الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة- سمنود، بتكلفة 251 مليون جنيه.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الزيارة للتفقد الميداني وليست تقصي حقائق، مشيرا إلى أن هناك تعاون رشيد بين مجلس النواب والسلطة التتفيذية في إطار الحرص على الصالح العام للوطن والمواطن.

وأوضح أن الزيارة لها ثلاثة أهداف، منها إلقاء الضوء على المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة، وكذلك رصد مشكلات المواطنين والخدمات التي تحتاجها المحافظة.

ولفت إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية تعد تقريرا شاملا عن الزيارة، وتضع فيه توصيات ويتم عرضه على المجلس.

وأضاف السجيني، إلى أن اللجنة مستعدة للتواصل والتنسيق مع وزارة الري ومحافظة الغربية بشأن استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة الري في الغربية، وأكد أهمية وضرورة تطبيق اللامركزية في المحافظات.

من جانبه أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة تجهيز الملفات الخاصة باحتياجات المراكز السبع غير المشمولة حاليا بمبادرة حياة كريمة، لتكون جاهزة مستقبلا ليتم تلبية احتياجات هذه المراكز.

فيما رد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مؤكدا أن الملفات الخاصة باحتياجات كل مركز موجودة سواء مياه شرب أو صرف صحي وغاز وخلافه، مشيرا إلى أنه بمجرد شمولها ضمن المبادرة سيتم التنفيذ على الفور.