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محافظ بورسعيد يستعرض المخطط النهائي لرصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1

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محافظ بورسعيد يستعرض المخطط النهائي لرصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1 محافظ بورسعيد يستعرض المخطط النهائي لرصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لاستعراض المخطط النهائى لرصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام ١ ببحر البقر، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد .والدكتور عماد نبيل استشاري جهاز التعمير.

وتابع محافظ بورسعيد الأعمال الجارية بمحطة رفع السلام ١ الواقعة بمدخل ترعة السلام، مؤكدا أنه سيتم رصف كافة الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام ١، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتا أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجارى العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى ٥ مليون م٣ في اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة مما يدعم زراعة ٤٠٠ ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق التام بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع السلام ١، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

المصرى اليوم

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