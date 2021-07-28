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البرلمان الليبي يحدد جلسة الإثنين المقبل للتصويت علي الميزانية وقوانين الانتخابات

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البرلمان الليبي يحدد جلسة الإثنين المقبل للتصويت علي الميزانية وقوانين الانتخابات البرلمان الليبي يحدد جلسة الإثنين المقبل للتصويت علي الميزانية وقوانين الانتخابات

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حدد مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا للتصويت مشروع الميزانية العامة وقوانين الانتخابات، وعلى عدد من القضايا التي تأجل التصويت عليها مرارا خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس البرلمان يدعو جميع الأعضاء لحضور جلسة الاثنين وسيتم فيها البت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2020-2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية.

ولفت إلى أن المجلس سيرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة، مؤكدا أنه سيتم انجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضاء البرلمان.

المصرى اليوم

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